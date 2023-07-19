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В Бурятии с водителя-лихача взыскали более 40 штрафов ГИБДД

В Бурятии с водителя-лихача взыскали более 40 штрафов ГИБДД
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не пожелал оплатить долги в установленные сроки

Судебные приставы взыскали с уроженца Курумканского района Бурятии 42 штрафа ГИБДД. Все они были получены ещё в 2022 году. Оплачивать долги в установленные законом сроки мужчина не стал, поэтому административное дело было передано в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

- Из-за неуплаты штрафов должник был ограничен в праве выезда за пределы России, наложен арест на его банковские счета, а также вынесен запрет на регистрационные действие в отношении транспортных средств. После применения комплекса мер принудительного исполнения вся задолженность была погашена, - сообщили в УФССП по Бурятии.

20 тысяч рублей штрафов автолихач заплатил за превышение разрешённой скорости более чем на 20 км/час и 40 км/час. Ещё 30 тысяч рублей судебные приставы взыскали за вождение без права управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года с уроженца Бурятии, который сейчас живёт в Краснодарском районе, взыскали 227 штрафов ГИБДД на общую сумму более 200 тысяч рублей. Все они были получены за превышение скорости.




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