Мужчина не пожелал оплатить долги в установленные сроки
Судебные приставы взыскали с уроженца Курумканского района Бурятии 42 штрафа ГИБДД. Все они были получены ещё в 2022 году. Оплачивать долги в установленные законом сроки мужчина не стал, поэтому административное дело было передано в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
- Из-за неуплаты штрафов должник был ограничен в праве выезда за пределы России, наложен арест на его банковские счета, а также вынесен запрет на регистрационные действие в отношении транспортных средств. После применения комплекса мер принудительного исполнения вся задолженность была погашена, - сообщили в УФССП по Бурятии.
20 тысяч рублей штрафов автолихач заплатил за превышение разрешённой скорости более чем на 20 км/час и 40 км/час. Ещё 30 тысяч рублей судебные приставы взыскали за вождение без права управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года с уроженца Бурятии, который сейчас живёт в Краснодарском районе, взыскали 227 штрафов ГИБДД на общую сумму более 200 тысяч рублей. Все они были получены за превышение скорости.
В Бурятии с водителя-лихача взыскали более 40 штрафов ГИБДД
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отдыхающих попросили забирать мусор с собой
Участие в игре приняли 20 женщин
На покупку препаратов семье пришлось потратить более 90 тысяч рублей
Мужчина не пожелал оплатить долги в установленные сроки
Новое здание будет трёхэтажным
«Байкальские литературные чтения» соберут издателей, писателей, поэтов, литературоведов и всех, кто любит книги
Мужчина задолжал сыновьям почти 300 тысяч
Сейчас в Надеино укладывают второй слой асфальта
На ринге сойдутся боксёры из 22 регионов России. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Он не успел нанести вред
Вода в подпольях домов на Левом берегу по-прежнему стоит
Также семейство косолапых видели на горе
Турнир прошёл в Магадане
Киномагнат Антонио Донателло также был вице-консулом Италии в Иркутске
Презентацию проведут для директоров школ республики