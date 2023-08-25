Она находится на новом турмаршруте «Исток Ангары»
В Слюдянском районе Иркутской области оформили фотозону на новом турмаршруте «Исток Ангары». Конструкция посвящена птицам, которых можно встретить в этой местности.
Фотозона расположена на месте обнажения мраморов, так называемом Камне желаний. Оттуда открывается панорамный вид на исток Ангары, Листвянку и Байкал.
- В целом обустройство первой линии маршрута (4-километровый отрезок) завершено: ранее недостающие навигационные знаки на месте, новая пикниковая точка ждёт гостей. На более длинном варианте маршрута «Исток Ангары» (12 км.) ещё предстоит установить несколько указателей, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Паспортизация и официальное открытие нового официального маршрута ожидаются в ближайшее время.
Фотозона с крыльями появилась на Байкале
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