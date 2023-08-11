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«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков

«В трёх соснах заблудились»: Улан-удэнцы отчитали в соцсетях нерадивых коммунальщиков
Общество,  Фото:vk.com/gorodulanude
Им досталось из-за дорожной разметки и необрезанных кустов

Накануне в администрации Улан-Удэ рассказали, как через систему «Инцидент-Менеджмент» жители бурятской столицы могут не только получить ответ на интересующий вопрос, но и решить конкретные городские проблемы. С помощью этой системы круглосуточно мониторят самые популярные соцсети, фиксируя обращения и жалобы пользователей. В день удаётся обработать по 25-40 запросов.

- Чтобы «Инцидент-Менеджмент» не пропустил ваше сообщение, оно должно быть конкретным – желательно с указанием проблемной территории. Так мы быстрее сможем помочь вам, ответить на ваш запрос, – пояснили в мэрии.

Так, одна из наших землячек поинтересовалась, когда в городе начнут высаживать деревья. Власти сообщили, что в этом году на улицах появилось уже около трёх тысяч саженцев можжевельника, сакуры, боярышника, рябинолистника, яблони, ели, рябины, клёна, калины и шиповника. Кроме того, парки и скверы украсили деревья-крупномеры.

Некоторые горожане недовольны подрезкой кустарников. В одном таком проблемном месте коммунальщики убрали только часть лишней растительности.

- Я вас куда конкретно фото отправил подрезать кусты? В трёх соснах заблудились? – поинтересовался в официальной группе администрации во «ВКонтакте» обратившийся к ним улан-удэнец. – С одной стороны подрезали, а с другой?

Такая же история – на перекрёстке у торгового центра People’s Park. 



- Ждёте, когда из-за халатности кого-нибудь из детей собьют? И сидеть всем отделом по халатности хотите? Ну ждите! Разметка дороги где? Краска где ? На перекрёстке нет её, – добавил возмущённый мужчина. 


А ещё он высказался по поводу состояния сквера «Наранай Туяа» на улице Шумяцкого: «Где цветы? Думаете, второй год прокатит в дурака играть?».
благоустройство озеленение обрезка дороги

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