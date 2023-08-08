На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки

Угрозами для объектов археологического наследия назвали туристов и размыв озером



В Иркутской области сотрудники службы по охране объектов культурного наследия региона провели мониторинг состояния объектов археологического наследия, расположенных в Иркутском районе на побережье озера Байкал на участке протяжённостью около 50 километров от Листвянки до Большого Голоустного. На данном участке расположены 76 объектов археологического наследия, из них четыре – федерального значения, 72 – выявленные объекты археологии.



– Объекты расположены на скальном побережье, наземным транспортом до них не добраться. Поэтому единственный выход – пройти водным транспортом. Мы осмотрели три пещеры и одну стоянку, относящиеся к памятникам федерального значения. Это стоянка Малая Сенная, пещеры Малая Кадильная один, Холодная и Скрипер. В последней находили наконечники стрел, скелет со следами насильственной смерти. Будем считать, что её использовали, как место захоронения, - рассказала главный специалист-эксперт отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анастасия Купцова.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, мониторинг объектов археологии проводится в рамках государственной программы их охраны. Это необходимо в целях определения мероприятий по дальнейшему обеспечению безопасности памятников. Каждый объект культурного наследия федерального значения сотрудниками службы осматривается раз в пять лет. Если объекты расположены в зонах, представляющих для них угрозу, они осматриваются чаще.



– По результатам осмотра будет составлен акт состояния объектов археологического наследия, где будут описаны факторы угрозы, существующей для данных памятников. Сделали вывод, что для этих четырёх объектов существуют природные факторы негативного воздействия. Памятники расположены на береговой полосе и, соответственно, на них влияет размыв берегового отложения, волновая прибойная деятельность Байкала. Также хочется отметить, что по территории этих объектов археологии пролегает Большая байкальская тропа, и антропогенное воздействие туристической активности, конечно, сказывается, - добавила Анастасия Купцова.



Подобные водные экспедиционные маршруты служба планирует проводить по мере необходимости и в дальнейшем.



