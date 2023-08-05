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В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»

В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На праздник соберутся носители культурных традиций эвенков и тофаларов

Фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш-2023» пройдёт в Иркутске 18 августа.

- Слово «Аргиш» присутствует во всех языках коренных народов Севера и означает оленный караван, движение и жизненный путь человека, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Под эгидой фестиваля «Северный Аргиш» в Иркутске традиционно соберутся национальные культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, мастера народных промыслов, фольклорные коллективы, ансамбли, этнографические группы, отдельные исполнители – носители культурных традиций эвенков и тофаларов.

Культурная программа фестиваля в этом году представлена:
– выставка фотографий и детских рисунков «Мир моими глазами»;
– творческие, игровые, спортивные мастер-классы;
– выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Таёжные мастера»;
– семинар для руководителей клубных формирований, руководителей творческих коллектив, представителей НКО и общин;
– фестиваль творчества «Северные мотивы»;
– конкурс «Земля моих предков»;
– конкурс «Сияй моё солнышко»;
– конкурс детских рисунков «Край таёжный» (заочный формат);
– гала-концерт на площади Александра III.

По итогам конкурсной программы будут выявлены победитель и 2 призёра, которых наградят дипломами I, II, III степени и призами. Остальные участники фестиваля получат дипломы за участие и памятные сувениры.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область эвенки фестиваль конкурс тофалары

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