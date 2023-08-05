В Иркутске развернётся фестиваль «Северный Аргиш»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На праздник соберутся носители культурных традиций эвенков и тофаларов



Фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш-2023» пройдёт в Иркутске 18 августа.



- Слово «Аргиш» присутствует во всех языках коренных народов Севера и означает оленный караван, движение и жизненный путь человека, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Под эгидой фестиваля «Северный Аргиш» в Иркутске традиционно соберутся национальные культурные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, творческие мастерские, мастера народных промыслов, фольклорные коллективы, ансамбли, этнографические группы, отдельные исполнители – носители культурных традиций эвенков и тофаларов.



Культурная программа фестиваля в этом году представлена:

– выставка фотографий и детских рисунков «Мир моими глазами»;

– творческие, игровые, спортивные мастер-классы;

– выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Таёжные мастера»;

– семинар для руководителей клубных формирований, руководителей творческих коллектив, представителей НКО и общин;

– фестиваль творчества «Северные мотивы»;

– конкурс «Земля моих предков»;

– конкурс «Сияй моё солнышко»;

– конкурс детских рисунков «Край таёжный» (заочный формат);

– гала-концерт на площади Александра III.



По итогам конкурсной программы будут выявлены победитель и 2 призёра, которых наградят дипломами I, II, III степени и призами. Остальные участники фестиваля получат дипломы за участие и памятные сувениры.



Возрастное ограничение: 6+.

