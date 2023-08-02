На пленэре в Улан-Удэ напишут картины масляными красками

Участникам предоставят все материалы



В столице Бурятии объявлено о проведении второго пленэра из серии «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ». Он пройдёт в технике написания картин масляными красками.



Бесплатное мероприятие состоится 5 августа в 17:30 в парке «Юбилейный». Сбор в 17:00.



Принять участие могут лица от четырнадцати лет и старше. Также в связи с большим количеством желающих, принято решение, что поучаствовать можно только один раз. Количество мест ограничено.



Все материалы предоставляются, с собой необходимо взять головной убор, питьевую воду и плед, если погода будет прохладной, - сообщает дирекция по паркам.



В рамках проекта «Краски лета: пленэры в парках города Улан-Удэ» пройдут ещё несколько пленэров с приглашением профессиональных художников.



Возрастное ограничение: 16+.

