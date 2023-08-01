Теперь с её виновника намерены взыскать ущерб
Накануне в столице Бурятии произошла крупная коммунальная авария. При реконструкции тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе рабочие повредили чугунный трубопровод.
В итоге более десяти жилых домов, детский сад и республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в микрорайоне Шишковка остались без холодного водоснабжения. Этот же участок сетей пострадал по вине подрядчика 20 июля.
На место прибыла ремонтная бригада МУП «Водоканал». Специалисты определили характер повреждения. Как выяснилось, в трубопроводе образовалась продольная трещина.
Специалисты приступили к замене сетей протяжённостью два с половиной метра. Сотрудники предприятия намерены взыскать ущерб с подрядной организации, ремонтирующей тепломагистраль. В МУП подготовят соответствующее обращение и выставят компании счёт.
Для местных жителей организовали подвоз воды. Аварию устранили к 20:30. Холодное водоснабжение в дома вернули.
В Улан-Удэ весь вечер устраняли аварию, оставившую без воды более десятка домов
Общество, Фото:
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