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В Улан-Удэ 12 домов разом остались без холодной воды

В Улан-Удэ 12 домов разом остались без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Местные жители лишились холодной воды из-за нерадивых рабочих

В столице Бурятии продолжается масштабная реконструкция тепломагистрали № 3. Во время работ сотрудники подрядной организации уже во второй раз за последние две недели повредили чугунный водовод. Из-за этого жильцы сразу 12 многоквартирных домов в микрорайоне Шишковка остались без холодного водоснабжения, рассказали в МУП «Водоканал».
 
Холодная вода исчезла в многоквартирных домах на улице Юного Коммунара (№ 1 и 6), на Пушкина (18, 22, 24, 24а, 24б, 35 и 35а), Сенчихина (№ 18 и 20) и Гагарина (48). Кроме того, воды лишились ближайший детский сад и реабилитационный центр на Шульца, 40.

Тот же участок сетей пострадал по вине рабочих 20 июля. 

На место уже прибыла ремонтная бригада «Водоканала». Специалисты обследуют и выявляют характер повреждения водовода.

На Шишковке организовали подвоз воды. Уточнить местонахождение цистерны можно по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.
коммунальная авария холодное водоснабжение

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