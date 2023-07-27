Бурятия и Забайкалье разыграют «Кубок мужества» по баскетболу

Турнир посвятят памяти погибших на СВО бойцах Росгвардии



В Чите с 29 по 30 июля пройдёт межрегиональный турнир «Кубок мужества» по баскетболу памяти сотрудников Росгвардии Дмитрия Лагунова и Николая Багрова. Матчи пройдут между командами из Бурятии и Забайкальского края.



- Турнир станет традиционными, будет внесён в календарный план ежегодных спортивных мероприятий общества «Динамо» Забайкалья и Бурятии. Он будет проводиться поочерёдно в Чите и Улан-Удэ, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.



Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ. На площадке встретятся команды из Улан-Удэ («Лара», «Кречет», «БГУ») и Читы («Мегаполис», «Чита», «Локомотив»).



- Дмитрий Лагунов и Николай Багров указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при участии в специальной военной операции, были награждены орденами мужества посмертно, - рассказали организаторы турнира.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, Дмитрий Лагунов – уроженец Каларского района. Свой путь в спорте начинал в Забайкалье, продолжил карьеру в Бурятии. Николай Багров ещё с детства выступал за юношескую сборную Бурятии.



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