Первый из них пройдёт уже завтра
Традиционный национальный праздник тофаларов – одного из самых малочисленных народов России – состоится 22 июля в селе Верхняя Гутара Нижнеудинского района Иркутской области. Он называется «Аргамчи-Ыры» (6+), что переводится как «Арканные игры». Праздник, возрождённый в 90-х годах прошлого столетия, включает проведение различных игр с воссозданием этнографической обстановки. В Верхней Гутаре установят чумы, разожгут костры, приготовят блюда национальной кухни. Состоятся национальные спортивные состязания, творческие конкурсы и праздничный концерт, рассказали в пресс-службе министерства культуры Иркутской области
Кроме этого, идёт подготовка к областному фестивалю коренных малочисленных народов «Северный Аргиш – 2023» (6+). Он состоится в Иркутске 18 августа. Слово «Аргиш» присутствует во всех языках коренных народов Севера и означает караван оленей, движение и жизненный путь человека. Для участия в фестивале в Иркутске традиционно соберутся представители семейно-родовых общин, национальных культурных центров, ассоциаций и автономий, мастера народных промыслов, фольклорные коллективы, ансамбли, этнографические группы, отдельные исполнители – носители культурных традиций эвенков и тофаларов.
Также в рамках фестиваля проведут конкурсы «Земля моих предков», «Сияй моё солнышко» и конкурс детских рисунков «Край таёжный» (заочный формат). Заявки на участие в фестивале «Северный Аргиш» принимают до 31 июля по электронной почте [email protected] с пометкой «Северный Аргиш-2023».
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутской области проведут фестивали эвенков и тофаларов
Общество, Фото:
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