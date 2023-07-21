Вначале восстановят несущие конструкции здания
В Забайкальском крае продолжается восстановление после взрыва газа многоквартирного дома в посёлке Антипиха. Строители завершили демонтажные работы пострадавших конструкций подъездов. О проведённых демонтажных работах и планах аварийно-восстановительных работ рассказали в министерстве строительства Забайкалья.
- Специалистами проведён демонтаж пострадавших конструкций в местах общего пользования – подъездах и жилых помещениях. Демонтированы кирпичные стены, балконные плиты, плиты перекрытия, потолки, лестницы, окна, двери, полы и кровля. Также демонтированы системы отопления, водопровода и канализации, защитных конструкций, водостока наружного и внутреннего, - рассказал министр строительства региона Алдар Бальжиров.
Кроме того, он пояснил, что денежные средства на аварийно-восстановительные работы предусмотрены краевым бюджетом. Ведётся работа по заключению госконтракта.
Проект предусматривает проведение работ в два этапа.
- Первым этапом восстановят несущие конструкции здания, стен, перекрытий и кровли, закроют контур дома. Во втором этапе произведут отделочные работы, восстановят инженерные коммуникации, - рассказала начальник отдела сопровождения объектов капстроительства ведомства Ирина Барышева.
Напомним, взрыв газа в Антипихе произошёл 9 марта, в результате чего в первом подъезде обрушилось перекрытие между верхними этажами и крышей. Пострадали 11 человек. Все они спасены, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Забайкалье пострадавший от взрыва дом восстановят в 2 этапа
Общество, Фото:
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