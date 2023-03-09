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В жилой пятиэтажке в Чите произошел взрыв

В жилой пятиэтажке в Чите произошел взрыв
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Спасено 8 человек

Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 14:50 по местному времени (13:50 по времени Улан-Удэ).

По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 8 человек.
На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел на Боровой улице, сообщает телеграм-канал 112. Источник взрыва находился на одном из последних этажей. Разрушены перекрытия здания и несколько квартир.

Очевидцы сообщают, что грохот от взрыва было слышно по всему району.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр ЖКХ Алексей Головинкин выехали на место взрыва газа.

- Некоторые жители пришли узнать, что с их родными. Одна из женщин переживает, эвакуировали ли её бабушку, которая живет на на третьем этаже в подъезде, где произошёл взрыв, - пишет Чита.ру. 

Рядом с домом собралось много людей. За ленту не пускают даже жителей соседних домов, сообщают читинские telegram-каналы.

ЧП взрыв газа Чита Забайкальский край

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