Спасено 8 человек
Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 14:50 по местному времени (13:50 по времени Улан-Удэ).
По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 8 человек.
На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Инцидент произошел на Боровой улице, сообщает телеграм-канал 112. Источник взрыва находился на одном из последних этажей. Разрушены перекрытия здания и несколько квартир.
Очевидцы сообщают, что грохот от взрыва было слышно по всему району.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр ЖКХ Алексей Головинкин выехали на место взрыва газа.
- Некоторые жители пришли узнать, что с их родными. Одна из женщин переживает, эвакуировали ли её бабушку, которая живет на на третьем этаже в подъезде, где произошёл взрыв, - пишет Чита.ру.
Рядом с домом собралось много людей. За ленту не пускают даже жителей соседних домов, сообщают читинские telegram-каналы.
В жилой пятиэтажке в Чите произошел взрыв
Происшествия, Фото:
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