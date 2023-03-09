В жилой пятиэтажке в Чите произошел взрыв

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Спасено 8 человек



Взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 14:50 по местному времени (13:50 по времени Улан-Удэ).



По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 8 человек.

На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Инцидент произошел на Боровой улице, сообщает телеграм-канал 112. Источник взрыва находился на одном из последних этажей. Разрушены перекрытия здания и несколько квартир.



Очевидцы сообщают, что грохот от взрыва было слышно по всему району.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр ЖКХ Алексей Головинкин выехали на место взрыва газа.



- Некоторые жители пришли узнать, что с их родными. Одна из женщин переживает, эвакуировали ли её бабушку, которая живет на на третьем этаже в подъезде, где произошёл взрыв, - пишет Чита.ру.



Рядом с домом собралось много людей. За ленту не пускают даже жителей соседних домов, сообщают читинские telegram-каналы.



