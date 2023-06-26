Здание кукольного театра в столице Бурятии готово на четверть



В феврале 2022-го в столице Бурятии стартовала масштабная реконструкция театра кукол «Ульгэр». Здание на улице Ленина, 46 построили ещё в 1917-ом, а сто лет спустя, в 2017-м, его признали аварийным и закрыли.



Работы должны завершиться в 2024 году. Пока театр готов на 25%, рассказали в Минстрое Бурятии.



- Мы уже выполнили усиление фундаментов бетонной рубашкой и стен – торкретированием (нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов – прим.), завершили строительство новых блоков, наружных кирпичных стен и внутренних кирпичных перегородок, устройство наружных сетей водоснабжения, канализации и ливнёвок. Сейчас ведётся работы по устройству пожарных резервуаров, – рассказала представитель компании-подрядчика Анастасия Цыденова.



Трёхэтажное здание будет состоять из усиляемой исторической и вновь возводимой частей. Его общая площадь составит 4 тысячи квадратных метров. Реконструкция обойдётся в 882 миллиона 400 тысяч рублей.



После реставрации зрительный зал театра сможет вместить 196 человек. В театре также появятся планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные, складские и вспомогательные помещения, цеха и помещения инженерного обслуживания здания.



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , после долгих обсуждений согласовали дизайн, который придумали дизайнер Анна Ильина и художники Ирина и Ольга Ертахановы. Зрителей прямо у входа будут встречать сказочные персонажи, а стены и витражи украсит авторская роспись. Всё пространство станет олицетворением бурятской культуры и воплощением названия – «Ульгэр», что в переводе с бурятского означает «сказка».



- В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев – по примеру театров Казани, Йошкар-Олы и Омска. Нужно, чтобы его внешний образ и содержание соответствовали образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол, – пояснял художественный руководитель учреждения Эрдэни Жалцанов.





Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Ранее рабочие разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока

