В Улан-Удэ кукольный театр после реконструкции станет вдвое больше











Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Ранее рабочие разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока. Как сообщал «Байкал-Daily», при реконструкции «Ульгэра» возникли некоторые трудности. Фундаменты оказались выше, чем были по проекту.









В феврале 2022-го в столице Бурятии стартовала масштабная реконструкция театра кукол «Ульгэр». Здание на улице Ленина, 46 построили ещё в 1917 году. Это объект культурного наследия. В 2017-м его признали аварийным и закрыли.Сейчас в разгаре работы по армированию и бетонированию стен строящихся блоков и монтаж колонн в стены существующего здания. Реставрация должна завершиться во втором квартале 2024-го. Она обойдётся в 900 с лишним миллионов рублей.Глава Минкультуры Бурятии Соелма Дагаева напомнила: раньше в этом здании, помимо «Ульгэра», находился музей природы Бурятии.- После реконструкции в помещении расположится только театр. Места будет вдвое больше. Появятся репетиционный зал и зрительный на 200 человек, новое технологичное оборудование, гримёрные и подсобные помещения. Благодаря реконструкции коллектив «Ульгэра» реализует все свои идеи уже на новой сцене – в своём доме. Это будет другой этап истории и творчества театра, – подчеркнула министр.После долгих обсуждений согласовали дизайн, который придумали дизайнер Анна Ильина и художники Ирина и Ольга Ертахановы. Зрителей прямо у входа будут встречать сказочные персонажи, а стены и витражи украсит авторская роспись. Всё пространство станет олицетворением бурятской культуры и воплощением названия – «Ульгэр», что в переводе с бурятского означает «сказка».- В первую очередь театр кукол должен быть волшебным дворцом, где дети и взрослые попадают в мир любимых героев – по примеру театров Казани, Йошкар-Олы и Омска. Нужно, чтобы его внешний образ и содержание соответствовали образу театрального пространства, в котором маленькие зрители впечатляются и получают опыт общения с театром кукол, – пояснил художественный руководитель учреждения Эрдэни Жалцанов.