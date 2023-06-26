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В Улан-Удэ уничтожили дороги, отремонтированные на 80 с лишним миллионов

В Улан-Удэ уничтожили дороги, отремонтированные на 80 с лишним миллионов
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Общественники заявили, что теперь они выглядят «как после бомбёжки»

В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на состояние некоторых дорог в столице Бурятии. Речь, в частности, об улицах Чертенкова – рядом с домом № 119 и Керамическая.

Дорожный ремонт на Чертенкова сделали в 2021 году. Он обошёлся в 54 миллиона рублей. Ещё 29 миллионов потребовалось, чтобы привести в порядок вторую улицу. Однако после работ, которые провели там ресурсоснабжающие организации, дороги «выглядят как после бомбёжки», отмечают общественники. Дорожные знаки кое-где покосились. Пострадали и зелёные насаждения.
 
- Ходить по кучам песка, камням и строительному мусору невозможно. Ехать – проблематично. Новый асфальт каждый год снимают ради ремонта подземных сетей на разных участках. Но после этого дороги и тротуары не восстанавливают должным образом, – подчёркивают в Народном фронте.


Не лучше ситуация и на улице Шмидта, которую перекапывают уже во второй раз. «И как она будет выглядеть после – страшно представить», – добавили «фронтовики».

Они задались вопросом, зачем тогда нужна пресловутая «синхронизация», если нет плановости при строительстве и ремонте.

- А если при авариях требуется внеплановый ремонт, почему отсутствует должный контроль со стороны администрации города? Получается, благоустраиваем и строим, чтобы потом людям мучиться, а городу – латать дыры, – констатировали активисты.
 
Они сообщили, что уже обратились  по этому поводу в прокуратуру. Надзорное ведомство призвали проконтролировать восстановление повреждённых участков.

ремонт дорог ОНФ благоустройство

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