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В Бурятии эвенки отпраздновали «Больдёр-2023»

В Бурятии эвенки отпраздновали «Больдёр-2023»
Общество,  Фото:ГРЦК «Арун»
На севере республики отметили национальный праздник

В Курумканском районе Бурятии завершился республиканский национальный праздник эвенков «Больдёр-2023». Он проходил с 23 по 24 июня в посёлке Курумкан, собрав участников со всех северных районов республики, Закаменского района и Улан-Удэ.

Мероприятие, которое проходит каждые два года в районах традиционного проживания эвенков, включило круглый стол «Состояние и положительные практики сохранения эвенкийского языка и культуры в местах традиционного проживания эвенков», собравшее работников культуры и образования, как муниципального, так и республиканского уровня, учёных-тунгусоведов, общественных деятелей и представителей власти. Также в первый день участникам праздника был представлен спектакль Улюнханского народного театра, лидировавшего на фестивале «Театральная весна». По итогам просмотра спектакля было проведено живое обсуждение постановки.

Основная часть праздника развернулась на стадионе. Там состоялось торжественное шествие делегаций, состязания в эвенкийских национальных играх, концертная программа, выставки декоративно-художественных изделий и предметов традиционного быта. В рамках «Больдёра» прошли конкурсы хореографических национальных коллективов «Икэн тоголин» («Костры Одеры»), песенный конкурс «Урунни давлавун» («Песни радости»), конкурс обрядов «Итыл» («Живая нить традиций») и конкурс-выставка произведений народных художественных промыслов «Эвенки. Краски таёжного мира».

В конкурсе по хореографии первенство взяли представители Курумканского и Баунтовского районов, поделив первое место. В конкурсе вокала среди ансамблей тоже лидировал Курумканский район.

- Следует напомнить, последний раз в Бурятии «Больдёр» проводился в 2019 году в Баунтовском эвенкийском районе, в 2021 году из-за эпидемиологической обстановки пришлось ограничиться лишь заочными конкурсами. Таким образом, «Больдёр» вновь провели после перерыва в четыре года, - сообщает республиканский центр культуры «Арун».

Бурятия эвенки Праздники

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