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Впервые в Бурятии планируют создать всесезонное пространство для отдыха

Впервые в Бурятии планируют создать всесезонное пространство для отдыха
Общество,  Фото:центр компетенций по вопросам городской среды РБ
Многофункциональное пространство планируют построить в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии. По проекту на территории в селе Сотниково установят различные модульные сооружения. Такое архитектурное решение позволит проводить время в парке не только при тёплой погоде, но и в холодные дни. Концепция благоустройства общественной территории будет направлена на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды, который проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Территория, которую хотят благоустроить в селе Сотниково, находится недалеко от федеральной трассы. Пока это просто пустырь, но совсем скоро площадка может стать любимым местом сельчан. Перед разработкой проекта архитекторы провели опрос среди граждан, который показал, что больше всего в селе не хватает мест для отдыха с семьёй, зелёных зон и пространств для проведения мероприятий. Концепция нового парка будет отвечать пожеланиям жителей.

- Отличительная особенность проекта – способность площадки трансформироваться под любой формат и время года. Так, на территории планируется установить блочно-модульные сооружения. Один из таких блоков будет предназначен для проведения культурных мероприятий: концертов, ярмарок, выставок. А второй блок – образовательный, в нем можно будет проводить семинары, приходить поработать или почитать. Блоки между собой будут соединены тёплой улицей, которую планируют обустроить для отдыха, - рассказала руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.

Помимо этого, архитекторы предлагают разместить на территории детскую и воркаут площадки, обустроить парковку и провести озеленение. Сейчас завершается разработка концепции и до 20 июня будет направлена заявка на участие в конкурсе.

Напомним, результаты конкурса Минстрой России объявит до 1 сентября 2023 года. А победители получат гранты на благоустройство территорий в размере от 50 до 150 млн руб.

Жилстройкомэнерго Бурятия благоустройство

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