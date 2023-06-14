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Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»

Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он сыпал в супермаркете матом и оскорблял продавцов

Житель бурятской столицы предстал перед Советским районным судом за мелкое хулиганство. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и в итоге арестовали его на трое суток.

А началось всё с того, что вечером 19 апреля улан-удэнец заявился в торговый центр «Абсолют» в нетрезвом виде. В материалах суда говорится, что он «нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу» – приставал к покупателям, оскорблял продавцов, нецензурно выражался и никак не реагировал на замечания.

Возмутителя порядка пришлось задержать на несколько часов – с 21:40 19-го до 14:30 20-го апреля. На заседании мужчина ничего отрицать не стал и раскаялся в своём поведении. Изучив все представленные материалы – протоколы о нарушении и об административном задержании, рапорт сотрудника полиции и акт медосвидетельствования на состояние опьянения, служители Фемиды признали улан-удэнца виновным.

При назначении наказания суд учёл личность горожанина, его имущественное положение и то, что ранее хулигана уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. Поскольку у мужчины нет официального дохода и ранее назначенные штрафы он так и не оплатил полностью, его отправили под арест – с учётом того времени, что он провёл в отделе после задержания.

Постановление не было обжаловано и вступило в силу. 
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