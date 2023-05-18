Художник из Бурятии одержал победу в международном конкурсе









Саян Танганов рассказал «Байкал-Daily», что написал картину в честь 100-летия Республики Бурятия, которое отмечается в этом году. Саян Танганов рассказал «Байкал-Daily», что написал картину в честь 100-летия Республики Бурятия, которое отмечается в этом году.



- Хотелось внести свой маленький вклад для современников. Всем, чем жили наши предки, что ценили, как берегли, как молились, мы не должны это забыть! Народ силен памятью о прошлом, - поделился художник.



Главный герой картины – Хозяин тайги и лесов Баян Хангай.



- Культ Хангай восходит к древнему народу хунну, от которого берёт начало буряад-монгольский народ. С древних времён охотники и люди, берущие дары леса, восхваляли, делали подношения, жертвоприношения, задабривали Хозяина леса, чтобы охота или сборы дикоросов были удачными. По поверью, Хангай может и наказать жадных людей, дать им заплутать в тайге, обмануть и погубить за жестокость, излишество и хамство. Поэтому опытные люди, охотники, которые придерживаются заветам предков, берут в лесу только столько добычи, сколько им необходимо для жизни. Ведут себя тихо. Хангай любит тишину, - рассказал Саян Танганов.



Он пояснил, что культ Хангая - это почитание природы в разных её проявлениях и ситуациях. «Гипотетически человек просил и благодарил природу с тех пор, как у него появилось первое оружие, огонь и орудия труда», - отмечает художник.









Стоит отметить, что это не первая награда бурятского художника на Российской неделе искусств. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году Саян Танганов



Сейчас Саян Танганов живёт и работает в посёлке Аршан Тункинского района. Стоит отметить, что это не первая награда бурятского художника на Российской неделе искусств. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году Саян Танганов вышел в финал и стал дипломантом , представив картину «Здравствуй, Батюшка Байкал». Тогда он занял третье место.Сейчас Саян Танганов живёт и работает в посёлке Аршан Тункинского района.











Бурятский художник Саян Танганов отличился на 34-й международной выставке «Российская неделя искусств». Она прошла в конце апреля в Москве, собрав участников из 10 стран. Уроженец Бурятии занял первое место в разделе «Графика», где он представил картину из серии «Мунхэ Хухэ Тэнгэри» под названием «Шаманский дух – божество Баян Хангай».