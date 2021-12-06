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Картина бурятского художника стала призёром Российской недели искусств

Картина бурятского художника стала призёром Российской недели искусств
Общество,  Фото:страница Саяна Танганова
Саян Танганов представил картину «Здравствуй, Батюшка Байкал»

Бурятский художник Саян Танганов с картиной «Здравствуй, Батюшка Байкал» вышел в финал и стал дипломантом на международной выставке-конкурсе на Российской неделе искусств. Мероприятие проходило в конце ноября в московском конгрессно-выставочном комплексе «Даниловский».

Саян Танганов занял третье место. Всего участвовало около двух тысяч художников из России и зарубежных стран.

- Стать призёром – очень нелегко. Нужно по-настоящему потрясти и удивить жюри и экспертов, чтобы добиться успехов. Эта картина получила международное признание. Теперь все люди и коллекционеры, купившие у меня сувенирные картины, панно, камень-картину, могут гордиться тем, что они стали обладателями авторской, «премиальной» вещи. Своим трудом я прославляю Родной край, который называется Байкалия, - написал Саян на своей странице в соцсети.


XXIX Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств | Russian Art Week» представляет широкое многообразие современного и традиционного искусства (traditional, modern, contemporary) из России и более 10-ти стран мира. В рамках Российской недели искусств традиционно проводится выставка глухих художников и художников-инвалидов «Палитра тишины».



картина художники

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