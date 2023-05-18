На родине Александра Вампилова проведут театральный фестиваль

В фестивале любительских театров «Солнце в аистовом гнезде» примут участие 12 коллективов



Завершён специальный конкурсный отбор участников второго фестиваля любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». Фестиваль состоится с 17 по 21 августа в посёлке Кутулик Усть-Ордынского Бурятского округа. Главная его идея – создание культурного пространства для развития театрального искусства на малой родине известного драматурга Александра Вампилова для популяризации произведений автора и поддержки любительских театров региона.



– В этом году пришло много заявок, как от известных народных коллективов, так и от совсем маленьких школьных студий, только начинающих свой путь. Радует, что театр расширяет свои границы. География заявок внушительная: Иркутск, Иркутская область. Также поступили заявки из Санкт-Петербурга, Республик Казахстан и Кыргызстан. В результате конкурсного отбора участниками станут 12 коллективов, – рассказала эксперт фестиваля, редактор литературно-драматургической части Иркутского академического драматического театра Татьяна Довгополая.



На фестиваль из Иркутска прибудут объединённый коллектив народного театра «Диалог» и литературной студии «Слово», театральная студия «Drama», народные театры «Пристань» и «Предместье», перформ-группа «Мы». Черемхово и Черемховский район представят театральная студия «Крылья» и культурно-досуговый центр Бельского сельского поселения. Из села Малое Голоустное приглашён театральный кружок «Этюд». Во второй раз примут участие именитые ангарские коллективы – народные театры «Факел» и «Чудак». Из рабочего посёлка приедет Чунский народный молодёжный театр «SmileЛиК». В программу войдёт и коллектив из Кутулика – любительский театр «Провинциалы».



– Первый фестиваль «Солнце в аистовом гнезде» показал необходимость и важность подобных встреч. Он не только подарил и участникам, и жителям Аларского района театральный праздник, но и стал платформой для знакомства, объединения мастеров и любителей, передачи опыта, творческого общения, обсуждения работ на высоком профессиональном уровне. Мы совместно решили продолжать начатое дело. Особенностью второго фестиваля станет то, что часть спектаклей будет показана под открытым небом, в естественных природных декорациях, – рассказывает директор Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.



Помимо показов спектаклей, на фестивале проведут мастер-классы, устные обсуждения спектаклей, ряд культурных мероприятий, организованных совместно с администрацией Аларского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 18+.

