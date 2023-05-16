В Селендуме проведут фестиваль народного творчества
20 мая в Селенгинском районе Бурятии состоится фестиваль народного творчества «МиндалеЦвет 2023». Он пройдёт в селе Селендума.
Гостей встретят на уличной площадке перед Селендумским домом культуры по казачьим традициям. После открытия фестиваля будет организованы выезды в миндальную рощу и Удунгинский тракт, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
После обеда состоятся выступления коллективов и награждение участников. В мероприятии также примут участие народные коллективы Селенгинского района и казаки из Кабанского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В районе Бурятии зацветёт «МиндалеЦвет»
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