В районе Бурятии зацветёт «МиндалеЦвет»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Селендуме проведут фестиваль народного творчества



20 мая в Селенгинском районе Бурятии состоится фестиваль народного творчества «МиндалеЦвет 2023». Он пройдёт в селе Селендума.



Гостей встретят на уличной площадке перед Селендумским домом культуры по казачьим традициям. После открытия фестиваля будет организованы выезды в миндальную рощу и Удунгинский тракт, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



После обеда состоятся выступления коллективов и награждение участников. В мероприятии также примут участие народные коллективы Селенгинского района и казаки из Кабанского района.



Возрастное ограничение: 6+.

