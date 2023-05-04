В Улан-Удэ открылась выставка о военной истории Донбасса

Общество, Фото: минкультуры РБ

Выставка подготовлена по инициативе Леонида Синегрибова



В преддверии Дня Победы в музее истории Бурятии прошла презентация выставки, посвящённая военной истории Донбасса. Инициатором мероприятия стал бывший малолетний узник фашизма, почётный гражданин Республики Бурятия Леонид Синегрибов.



О выставке рассказал руководитель проекта, начальник отдела Госархива Евгений Шаповал.



- В экспозиции представлена информация о Героях Российской Федерации – участниках СВО. Большое внимание уделено документам и фотографиям, присланным из Донецкой Народной Республики – это фотография немецко-фашистских оккупантов на территории Макеевского завода (1943 г.), приказ немецкой оккупационной администрации – Юзовской городской управы об учёте организаций, предприятий и учреждений г. Юзовки (г. Сталино) от 31 декабря 1941 г., заметка о расстреле 7 девушек и юноши от 7 февраля 1942 г. и многие другие уникальные документы, - сообщил Евгений Шаповал.



Сам автор проекта, идеолог, вдохновитель, главный редактор газеты «Судьба» Леонид Синегрибов сказал: «Сегодня я хотел напомнить, чем бы обернулся для всех нас фашизм, если бы не победа, если бы не наши воины, освободители. От имени всех узников я хочу сказать, что победа принесла нам освобождение».



Выставку организовали благотворительный фонд газеты «Судьба», Макеевский художественно-краеведческий музей и Госархив Бурятия в рамках президентского гранта. По словам организаторов мероприятия, также помощь и инициативу в организации выставки оказали жители города Макеевка в ДНР.



Выставка будет работать до 12 мая.



Возрастное ограничение 12+





