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Гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии грунт без документов

Гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии грунт без документов
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Составлен административный протокол

2 мая в МАПП «Кяхта» выявлено нарушение правил и норм карантина растений при вывозе из России подкарантинной продукции.

Гражданка Монголии вывозила пять пакетов почвогрунта весом 50 кг. Продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска и вывозились без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.

По данному факту составлен протокол по ст. 10.2 КоАП РФ. Подкарантинная продукция возвращена владельцу для оформления фитосанитарного сертификата, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Россельхознадзор Монголия

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