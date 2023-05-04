Составлен административный протокол
2 мая в МАПП «Кяхта» выявлено нарушение правил и норм карантина растений при вывозе из России подкарантинной продукции.
Гражданка Монголии вывозила пять пакетов почвогрунта весом 50 кг. Продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска и вывозились без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.
По данному факту составлен протокол по ст. 10.2 КоАП РФ. Подкарантинная продукция возвращена владельцу для оформления фитосанитарного сертификата, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Гражданка Монголии пыталась вывезти из Бурятии грунт без документов
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