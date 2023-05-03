Их отправят в районы с наиболее сложной пожароопасной обстановкой
50 хабаровских спасателей направлены в Забайкальский край для усиления противопожарной группировки.
- Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России выехали из Хабаровска и направились в Забайкалье сегодня утром. В составе подкрепления девять единиц техники и 50 человек личного состава. Они прибудут в регион 5 мая, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Группы спасателей направят в районы, где будет складываться наиболее сложная пожароопасная обстановка. Они будут оказывать помощь муниципальным властям и населению в патрулировании территорий и другой работе по защите от огня.
Все спасатели вооружены ранцевыми огнетушителями и имеют опыт тушения природных пожаров.
Амурские спасатели не первый раз помогают Забайкалью. В 2020 году пожарные привлекались для защиты населённых пунктов от природных пожаров. А в 2018 году помогали ликвидировать последствия паводка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае сложилась непростая ситуация с ландшафтными пожарами. 2 мая более 400 человек боролись с пожарами в Оловяннинском, Забайкальском, Шилкинском и Борзинском районах.
На сегодняшний день, как сообщили в МЧС, все крупные ландшафтные пожары были потушены.
В Забайкалье на борьбу с пожарами отправили 50 хабаровских спасателей
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