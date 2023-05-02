В Забайкалье бушуют ландшафтные пожары









Из-за нестабильной пожароопасной обстановки в регионе 5 мая на помощь прилетят 50 сотрудников Амурского спасательного центра МЧС.



По прогнозам синоптиков, 2 мая в крае ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду. Это может ещё больше осложнить обстановку с распространением огня.







В Забайкальском крае сложилась непростая ситуация с ландшафтными пожарами, площадь которых растёт. По данным утро 2 мая, более 400 человек борются с пожарами в Оловяннинском, Забайкальском, Шилкинском и Борзинском районах.- На данный момент действуют семь ландшафтных пожаров, из них три локализованы. На тушении работают 420 человек и 92 единицы техники, от МЧС России - 205 человек и 37 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет, - сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.