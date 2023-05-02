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В Забайкалье бушуют ландшафтные пожары

В Забайкалье бушуют ландшафтные пожары
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
С ними борются более 400 человек

В Забайкальском крае сложилась непростая ситуация с ландшафтными пожарами, площадь которых растёт. По данным утро 2 мая, более 400 человек борются с пожарами в Оловяннинском, Забайкальском, Шилкинском и Борзинском районах.

- На данный момент действуют семь ландшафтных пожаров, из них три локализованы. На тушении работают 420 человек и 92 единицы техники, от МЧС России - 205 человек и 37 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет, - сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.



Из-за нестабильной пожароопасной обстановки в регионе 5 мая на помощь прилетят 50 сотрудников Амурского спасательного центра МЧС.

По прогнозам синоптиков, 2 мая в крае ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду. Это может ещё больше осложнить обстановку с распространением огня.


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