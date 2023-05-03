Иркутянка завоевала три медали первенства Европы по шашкам

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсменка выступала в категории девочек до 9 лет



Иркутская спортсменка Таисия Т. завоевала три медали на первенстве Европы по шашкам-64, которое 2 мая завершилось в Алании в Турции. За медали турнира боролись 112 спортсменов из девяти стран, в том числе из Грузии, Эстонии, Венгрии, Азербайджана и других.



Соревнования проходили в классической, молниеносной и быстрой программах. Таисия была единственной участницей из Иркутской области и выступала среди девочек до 9 лет.



В классической программе юная иркутянка заняла первое место в своей возрастной категории. В быстрой и молниеносной программах Таисия стала серебряным призёром. Победу в обеих программах одержала действующая победительница первенства России Ксения К. из Свердловской области. В быстрой программе Таисия сыграла с Ксенией вничью, а в молниеносной игре одержала победу, но данного результата не хватило для победы в турнире. В молниеносной программе Таисия выступила более успешно, набрав 10 очков.



Юная спортсменка является членом сборной России и занимается под руководством гроссмейстера Дмитрия Никифорова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



