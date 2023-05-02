Спортсмены завоевали бронзовые награды
С 27 апреля по 1 мая в городе Орёл прошли первенства России по сумо среди юношей и девушек до 15 (2009-2011 гг.р.), до 17 (2007-2009 гг.р.) и до 19 лет (2005-2007 гг.р.). В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 22 регионов страны.
Бурятские спортсмены Тумэн Дондоков (весовая категория 80 кг) и Жаргалан Будажапов (весовая категория 100 кг) завоевали бронзовые медали состязаний среди юношей до 19 лет. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Первенства России-2023 среди юношей и девушек до 15, до 17 и до 19 лет стали не только смотром сил ближайшего резерва главной национальной команды, но и этапом отбора сумоистов в юношескую сборную России.
Бурятские сумоисты стали призёрами первенства России
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