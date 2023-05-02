В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

В Закамне юбилей отпраздновала Цырен-Дулма Эрдынеева



В Закаменском районе Бурятии поздравили с 90-летием Цырен-Дулму Дабаевну Эрдынееву. Юбиляру вручили персональные поздравления от президента России и главы Бурятии, министерства социальной защиты РБ, а также благодарственные письма от главы администрации Закаменского района, совета депутатов района, социальной защиты населения района, главы сельского поселения «Шара-Азаргинское».



Именинница родилась 30 апреля 1933 года. Трудовую деятельность начала с 12 лет. В годы Великой Отечественной войны шила и вязала тёплые одежды на фронт, трудилась на полях, пасла овец. В 1953 году познакомилась с Гармажапом Эрдынеевым, с кем создала крепкую дружную семью.



В 1985 году после выхода на пенсию Цырен-Дулма Дабаевна работала в Шара-Азаргинской школе. Имеет звания «Участник трудового фронта», «Ветеран труда» и многочисленные республиканские и районные награды.



Юбиляр вырастила 7 детей, 18 внуков, 31 правнуков. На сегодня является примером для всех: шьёт варежки внучатам, при этом сохранила отличное зрение, читает газеты. Кроме этого, она трудится в личном подсобном хозяйстве, не пропускает ежедневную физзарядку и поёт любимые народные песни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

