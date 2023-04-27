В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне

Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии поставили спектакль «Ни любви, ни тоски, ни жалости» по мотивам произведений Владимира Кунина.
В своей пьесе женщины рассказали историю малолетних беспризорников, готовящихся для диверсионной операции по ослаблению тыла противника в годы Великой Отечественной войны.
На премьере побывали артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров, а также доцент кафедры сценической речи и актёрского мастерства ВСГИК Елена Баранова.
По окончанию мероприятия гости положительно оценили сам спектакль, актёрскую игру и реквизит, который был задействован для передачи духа того времени.
По словам осуждённых, процесс подготовки был утомителен и требовал больших усилий, а на репетиции выделялось не более 1,5 часа в день, но все старания были оправданы шквалом оваций и положительными отзывами приглашённых гостей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.