В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне













Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии поставили спектакль «Ни любви, ни тоски, ни жалости» по мотивам произведений Владимира Кунина.В своей пьесе женщины рассказали историю малолетних беспризорников, готовящихся для диверсионной операции по ослаблению тыла противника в годы Великой Отечественной войны.На премьере побывали артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров, а также доцент кафедры сценической речи и актёрского мастерства ВСГИК Елена Баранова.По окончанию мероприятия гости положительно оценили сам спектакль, актёрскую игру и реквизит, который был задействован для передачи духа того времени.По словам осуждённых, процесс подготовки был утомителен и требовал больших усилий, а на репетиции выделялось не более 1,5 часа в день, но все старания были оправданы шквалом оваций и положительными отзывами приглашённых гостей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.