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В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне

В Улан-Удэ осуждённые поставили спектакль о войне
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Постановку оценили профессиональные актёры

Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии поставили спектакль «Ни любви, ни тоски, ни жалости» по мотивам произведений Владимира Кунина.

В своей пьесе женщины рассказали историю малолетних беспризорников, готовящихся для диверсионной операции по ослаблению тыла противника в годы Великой Отечественной войны.



На премьере побывали артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров, а также доцент кафедры сценической речи и актёрского мастерства ВСГИК Елена Баранова.

По окончанию мероприятия гости положительно оценили сам спектакль, актёрскую игру и реквизит, который был задействован для передачи духа того времени.

По словам осуждённых, процесс подготовки был утомителен и требовал больших усилий, а на репетиции выделялось не более 1,5 часа в день, но все старания были оправданы шквалом оваций и положительными отзывами приглашённых гостей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 

УФСИН

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