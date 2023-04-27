Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине









- В этом же обмене кяхтинец Сергей Р. Всем нашим ребятам вернуться домой! – пожелал глава.

освобождённый военный из Бурятии с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым



До этого Юлия Жамбалова обсудила обмен военнопленными с главой республики Алексеем Цыденовым, и тот дал ряд поручений по итогам встречи. Информацию об участниках СВО из Бурятии также направили в полпредство РБ при президенте России. «Восстановления и сил ребятам! Ждём нового обмена», – заключила уполномоченный.



Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов написал в «ВК», что огромную работу по освобождению одного из бойцов из плена проделал его коллега по депутатскому корпусу – Шамсаил Саралиев.

Пару недель назад







А ранее, в феврале, на родину вернулись ещё двое. В министерстве обороны тогда уточнили, что в состав группы из 63 человек вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединённых Арабских Эмиратов. Второй освобождённый – житель Кяхты, сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.- В этом же обмене кяхтинец Сергей Р. Всем нашим ребятам вернуться домой! – пожелал глава.До этого Юлия Жамбалова обсудила обмен военнопленными с главой республики Алексеем Цыденовым, и тот дал ряд поручений по итогам встречи. Информацию об участниках СВО из Бурятии также направили в полпредство РБ при президенте России. «Восстановления и сил ребятам! Ждём нового обмена», – заключила уполномоченный.Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов написал в «ВК», что огромную работу по освобождению одного из бойцов из плена проделал его коллега по депутатскому корпусу – Шамсаил Саралиев.Пару недель назад стало известно , что в числе 106 военнослужащих из украинского плена освободили двух других наших земляков – мобилизованного и контрактника.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате переговоров 26 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 40 российских военных. В плену им грозила смертельная опасность, отметили в Минобороны.- Самолётами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России освобождённых военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, – говорится в официальном telegram-канале ведомства.Всем бойцам уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Среди них – и двое наших земляков. Об этом рассказала в соцсетях уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.- С одним из них вместе с сестрой держали связь всё это время. Он служил в другом регионе. По другому к нам обратились его мама и военная часть, – отметила омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».