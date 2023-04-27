Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате переговоров 26 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 40 российских военных. В плену им грозила смертельная опасность, отметили в Минобороны.
- Самолётами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России освобождённых военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, – говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Всем бойцам уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Среди них – и двое наших земляков. Об этом рассказала в соцсетях уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
- С одним из них вместе с сестрой держали связь всё это время. Он служил в другом регионе. По другому к нам обратились его мама и военная часть, – отметила омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».
Второй освобождённый – житель Кяхты, сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
- В этом же обмене кяхтинец Сергей Р. Всем нашим ребятам вернуться домой! – пожелал глава.
До этого Юлия Жамбалова обсудила обмен военнопленными с главой республики Алексеем Цыденовым, и тот дал ряд поручений по итогам встречи. Информацию об участниках СВО из Бурятии также направили в полпредство РБ при президенте России. «Восстановления и сил ребятам! Ждём нового обмена», – заключила уполномоченный.
Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов написал в «ВК», что огромную работу по освобождению одного из бойцов из плена проделал его коллега по депутатскому корпусу – Шамсаил Саралиев.
Пару недель назад стало известно, что в числе 106 военнослужащих из украинского плена освободили двух других наших земляков – мобилизованного и контрактника.
- В этом же обмене кяхтинец Сергей Р. Всем нашим ребятам вернуться домой! – пожелал глава.
освобождённый военный из Бурятии с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым
До этого Юлия Жамбалова обсудила обмен военнопленными с главой республики Алексеем Цыденовым, и тот дал ряд поручений по итогам встречи. Информацию об участниках СВО из Бурятии также направили в полпредство РБ при президенте России. «Восстановления и сил ребятам! Ждём нового обмена», – заключила уполномоченный.
Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов написал в «ВК», что огромную работу по освобождению одного из бойцов из плена проделал его коллега по депутатскому корпусу – Шамсаил Саралиев.
А ранее, в феврале, на родину вернулись ещё двое. В министерстве обороны тогда уточнили, что в состав группы из 63 человек вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединённых Арабских Эмиратов.