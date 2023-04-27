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Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине

Ещё двое участников СВО из Бурятии вернулись из плена на Украине
Общество, 
Там им грозила смертельная опасность, отмечают в Минобороны 

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате переговоров 26 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 40 российских военных. В плену им грозила смертельная опасность, отметили в Минобороны. 

- Самолётами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России освобождённых военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, – говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Всем бойцам уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Среди них – и двое наших земляков. Об этом рассказала в соцсетях уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

- С одним из них вместе с сестрой держали связь всё это время. Он служил в другом регионе. По другому к нам обратились его мама и военная часть, – отметила омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

Второй освобождённый – житель Кяхты, сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

- В этом же обмене кяхтинец Сергей Р. Всем нашим ребятам вернуться домой! – пожелал глава.
   
освобождённый военный из Бурятии с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым

До этого Юлия Жамбалова обсудила обмен военнопленными с главой республики Алексеем Цыденовым, и тот дал ряд поручений по итогам встречи. Информацию об участниках СВО из Бурятии также направили в полпредство РБ при президенте России. «Восстановления и сил ребятам! Ждём нового обмена», – заключила уполномоченный.

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов написал в «ВК», что огромную работу по освобождению одного из бойцов из плена проделал его коллега по депутатскому корпусу – Шамсаил Саралиев.

Пару недель назад стало известно, что в числе 106 военнослужащих из украинского плена освободили двух других наших земляков – мобилизованного и контрактника. 

А ранее, в феврале, на родину вернулись ещё двое. В министерстве обороны тогда уточнили, что в состав группы из 63 человек вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединённых Арабских Эмиратов.
  

военнослужащие Украина уполномоченный по правам человека

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