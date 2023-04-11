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Ещё двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена

Ещё двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Общество, 
Теперь их ждут лечение и реабилитация

Накануне сразу 106 российских военнослужащих вернулись с подконтрольных Киеву территорий. Кадры с бойцами, находившимися в украинском плену, опубликовало Минобороны РФ.

- 10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, – подчеркнули в ведомстве. – Освобождённых доставили в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Среди этих ста с лишним бойцов двое – из Бурятии. Один – мобилизованный, другой – контрактник. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова.

- Выражаю большую благодарность всем, кто помогал и оказывал содействие, – написала омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте». – Ребята уже вышли на связь с родственниками. Сейчас им предстоят лечение и реабилитация. Верю, что скоро и другие вернутся.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в феврале из плена освободили двух других участников СВО из Бурятии. В министерстве обороны уточнили, что в состав группы из 63 человек вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединённых Арабских Эмиратов. 
военнослужащие Украина

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