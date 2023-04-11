Ещё двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена





Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в феврале из плена освободили двух других участников СВО из Бурятии. В министерстве обороны уточнили, что в состав группы из 63 человек вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединённых Арабских Эмиратов.

Накануне сразу 106 российских военнослужащих вернулись с подконтрольных Киеву территорий. Кадры с бойцами, находившимися в украинском плену, опубликовало Минобороны РФ.- 10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, – подчеркнули в ведомстве. – Освобождённых доставили в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Среди этих ста с лишним бойцов двое – из Бурятии. Один – мобилизованный, другой – контрактник. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова.- Выражаю большую благодарность всем, кто помогал и оказывал содействие, – написала омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте». – Ребята уже вышли на связь с родственниками. Сейчас им предстоят лечение и реабилитация. Верю, что скоро и другие вернутся.