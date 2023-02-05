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Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена

Двое военных из Бурятии вернулись из украинского плена
Общество, 
«Привет, Улан-Удэ, мы живы!» - обратились они к землякам

В результате переговоров из украинского плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 63 российских военных, сообщило Минобороны России.



В ведомстве уточнили, что в состав группы освобождённых вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов. Военным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, они связались с родственниками.

В числе вернувшихся из плена – двое военнослужащих из Бурятии.

- Земляки, возвращены из украинского плена наши ребята – Сергей Дугаров и Батор Сампилов. С возвращением, ребята! Мы с вами! – написал в своём телеграмм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Оба вернувшихся военнослужащих пройдут реабилитацию, сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

- Поговорила с супругами, они уже пообщались со своими мужьями. Всё хорошо! Сейчас им предстоит реабилитация, им окажут психологическую помощь и другие меры поддержки при необходимости, - рассказала омбудсмен.

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал видео, на котором Сергей и Батор передают привет малой Родине. «Привет, Улан-Удэ, мы живы!» - говорит один из военных.

- Большое спасибо моему коллеге, депутату Государственной Думы Саралиеву Шамсаилу Юнусовичу за огромное содействие в освобождении из плена наших парней! – написал Дамдинцурунов.

 
Ещё одно видео с вернувшимся домой военным из Бурятии поделился глава Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Сегодня хороший день! При содействии Дид Хамбо ламы Содномдоржиева Дашинимы, нашего представителя в Москве, были освобождены из плена двое наших воинов-земляков, - написал Хамбо Лама.

 

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