В Бурятии из-за велопробега ограничат автомобильное движение

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Ограничения введут 6 мая на участке трассы Улан-Удэ – Кяхта



В Бурятии велопробег «Километры Победы – Зa мир без нацизма», посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 6 мая.



Участникам спортивного события предстоит преодолеть маршрут по автомобильной дороге федерального значения Улан-Удэ – Кяхта (А340) от 27-го километра «перевал Барисан-Дабан» до 93-го километра города Гусиноозёрск.



В мероприятии планируют принять участие более 100 любителей велосипедного спорта.



Министерство спорта и молодёжной политики РБ сообщает, что в связи с проведением велопробега на указанном участке автодороги будет введено временное ограничение по движению автотранспортных средств с 10:00 до 17:00.



Возрастное ограничение: 0+.

