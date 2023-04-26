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В Бурятии из-за велопробега ограничат автомобильное движение

В Бурятии из-за велопробега ограничат автомобильное движение
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Ограничения введут 6 мая на участке трассы Улан-Удэ – Кяхта

В Бурятии велопробег «Километры Победы – Зa мир без нацизма», посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 6 мая.

Участникам спортивного события предстоит преодолеть маршрут по автомобильной дороге федерального значения Улан-Удэ – Кяхта (А340) от 27-го километра «перевал Барисан-Дабан» до 93-го километра города Гусиноозёрск.

В мероприятии планируют принять участие более 100 любителей велосипедного спорта.

Министерство спорта и молодёжной политики РБ сообщает, что в связи с проведением велопробега на указанном участке автодороги будет введено временное ограничение по движению автотранспортных средств с 10:00 до 17:00.

Возрастное ограничение: 0+.
велопробег Бурятия спорт

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