Выступления Бурятского цирка в Хабаровске собрали восемь тысяч зрителей



В Хабаровске завершились гастроли Бурятского цирка, туда они съездили уже в пятый раз. Гастроли продолжались с 26 марта по 24 апреля. Жителям Хабаровска цирк представил шоу-спектакль «Колесо времени или тайна пяти стихий» (возрастное ограничение 0+). Как сообщал «Байкал-Daily», именно это шоу с восторгом оценили жители



- Манеж в Хабаровском цирке давно уже стал излюбленной площадкой для артистов цирка Бурятии. Ребята чувствовали себя максимально комфортно, показали высокий уровень мастерства и выложились на все сто процентов, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.



Хабаровчане и уроженцы Бурятии, проживающим там, поделились своими положительными отзывами о представлении цирка: В Хабаровске завершились гастроли Бурятского цирка, туда они съездили уже в пятый раз. Гастроли продолжались с 26 марта по 24 апреля. Жителям Хабаровска цирк представил шоу-спектакль «Колесо времени или тайна пяти стихий» (возрастное ограничение 0+). Как сообщал «Байкал-Daily», именно это шоу с восторгом оценили жители Санкт-Петербурга в январе этого года.- Манеж в Хабаровском цирке давно уже стал излюбленной площадкой для артистов цирка Бурятии. Ребята чувствовали себя максимально комфортно, показали высокий уровень мастерства и выложились на все сто процентов, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.Хабаровчане и уроженцы Бурятии, проживающим там, поделились своими положительными отзывами о представлении цирка:





- Большое спасибо за красивое представление, за подаренное вдохновение и великолепные костюмы! Наши артисты из Бурятии- талантливые мастера своего дела! Проживаю в Хабаровске очень давно и никогда не пропускаю выступления земляков!

- Понравилось до бабочек!

- Работа прекрасная. Гимнасты работают без страховки, мы так за них переживали! Супер, классно! Все ребята- молодцы!

- Силовые жонглёры- молодцы, скакалка хорошо выстроена, на полотнах девчонки хорошо работают. Мы слышали, что вы поедете в Казань выступать. Возвращайтесь после Казани с новой программой снова к нам!

- Захватывающая программа, яркие персонажи, проработанные костюмы. Отлично, молодцы!

- Цирк очень необычный. Мы ещё такого не видели. Настолько красивая, яркая программа, такие талантливые артисты, что просто дух захватывает!



Цирковое шоу «Колесо времени» отличает микс акробатики, эквилибра и хореографии. В представлении используются костюмы, созданные с помощью нейросетей.



Возрастное ограничение: 0+







