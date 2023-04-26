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Бегун из Бурятии стал медалистом всероссийских соревнований

Бегун из Бурятии стал медалистом всероссийских соревнований
Общество,  Фото:ДЮСШ Курумканского района
Он выиграл «серебро» в беге на 400 м

22 и 23 апреля во Владивостоке прошли всероссийские соревнования легкоатлетов «Приморская весна» в двух возрастных группах, до 16 и до 18 лет. На беговые дорожки и в секторы для прыжков и метаний вышли более 280 спортсменов из 6 регионов Дальневосточного федерального округа.

Соревнования проходили в таких дисциплинах, как: бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; бег с барьерами на 100 м, 110 м, 400 м; бег с препятствиями на 2000 м; прыжки в длину и высоту; эстафеты; толкание ядра.

В Бурятию серебряную медаль всероссийских соревнований в беге на 400 м везёт Михаил З., воспитанник детско-юношеской спортивной школы Курумканского района и ученик 10 класса Курумканской СОШ №2.

Михаил проиграл две сотых секунды спортсмену из Южно-Сахалинска Кириллу К. Эти два бегуна уже «сталкивались» на соревнованиях в Хабаровске на первенстве ДФО, тогда сильнее оказался южносахалинец. Вторая встреча состоялась в Смоленске, на этот раз легкоатлет из Бурятии был сильнее.

Следующая дуэль двух спортсменов будет «дома» у сахалинца, в городе Южно-Сахалинск, 17-19 мая на первенстве ДФО по лёгкой атлетике, сообщает паблик «Аноним Курумкана» со ссылкой на тренера бегуна Евгения Дашиева.
бег легкая атлетика спорт Бурятия Курумканский район всероссийские соревнования

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