Бегун из Бурятии стал медалистом всероссийских соревнований

Общество, Фото: ДЮСШ Курумканского района

Он выиграл «серебро» в беге на 400 м



22 и 23 апреля во Владивостоке прошли всероссийские соревнования легкоатлетов «Приморская весна» в двух возрастных группах, до 16 и до 18 лет. На беговые дорожки и в секторы для прыжков и метаний вышли более 280 спортсменов из 6 регионов Дальневосточного федерального округа.



Соревнования проходили в таких дисциплинах, как: бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м; бег с барьерами на 100 м, 110 м, 400 м; бег с препятствиями на 2000 м; прыжки в длину и высоту; эстафеты; толкание ядра.



В Бурятию серебряную медаль всероссийских соревнований в беге на 400 м везёт Михаил З., воспитанник детско-юношеской спортивной школы Курумканского района и ученик 10 класса Курумканской СОШ №2.



Михаил проиграл две сотых секунды спортсмену из Южно-Сахалинска Кириллу К. Эти два бегуна уже «сталкивались» на соревнованиях в Хабаровске на первенстве ДФО, тогда сильнее оказался южносахалинец. Вторая встреча состоялась в Смоленске, на этот раз легкоатлет из Бурятии был сильнее.



Следующая дуэль двух спортсменов будет «дома» у сахалинца, в городе Южно-Сахалинск, 17-19 мая на первенстве ДФО по лёгкой атлетике, сообщает паблик «Аноним Курумкана» со ссылкой на тренера бегуна Евгения Дашиева.

