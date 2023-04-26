Православные Бурятии отметили Радоницу

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В храмах республики прошло пасхальное поминовение усопших



25 апреля, в 9-й день после Пасхи, православные христиане Бурятии отметили Радоницу – пасхальное поминовение усопших. В этот день в храмах вознесли заупокойные молитвы о всех усопших православных христианах.



- Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью. В дни Страстной и Светлой седмиц в храмах не совершается поминовение усопших. Оно начинается с Радоницы. В этот день верующие приходят в храм, чтобы помолиться о усопших, а затем посещают могилы своих родных и близких, чтобы поделиться с ними радостью о Воскресении Христовом. Отсюда и самый день поминовения называется Радоницей, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



После вечернего богослужения накануне Радоницы в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил панихиду. В сам день Радоницы митрополит совершил в соборе божественную литургию, а по её окончании панихиду по всем от века усопшим православным христианам.



- В этот день к обычным заупокойным молениям присоединяется пасхальная радость – звучат песнопения, прославляющие Светлое Христово Воскресение, - пояснили в епархии.



