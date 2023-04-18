На севере Бурятии определились с «шашлычными» зонами в майские праздники

Отдохнуть на природе люди смогут в трёх местах



На предстоящих праздниках, которые продлятся с 30 апреля по 2 мая, а потом ещё – с 6-ое по 9-ое включительно – жителям Северобайкальска разрешат отдыхать в трёх местах. Это прибрежная территория – от стелы города (10-ый километр автодороги « Северобайкальск – Нижнеангарск») до кооператива (ГЛК) «Нептун», поляна в микрорайоне Заречный, где обычно отмечают Сурхарбан, и песчаная территория на 8-ом километре трассы « Северобайкальск – Байкальское».



Соответствующее распоряжение ещё в феврале подписали в администрации города.



- Людям, находящимся в указанных зонах отдыха, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, – говорится в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Находиться там можно и во время действия особого противопожарного режима, который введут в муниципалитете с 1 мая.

