На севере Бурятии определились с «шашлычными» зонами в майские праздники

Отдохнуть на природе люди смогут в трёх местах
На предстоящих праздниках, которые продлятся с 30 апреля по 2 мая, а потом ещё – с 6-ое по 9-ое включительно – жителям Северобайкальска разрешат отдыхать в трёх местах. Это прибрежная территория – от стелы города (10-ый километр автодороги « Северобайкальск – Нижнеангарск») до кооператива (ГЛК) «Нептун», поляна в микрорайоне Заречный, где обычно отмечают Сурхарбан, и песчаная территория на 8-ом километре трассы « Северобайкальск – Байкальское».
Соответствующее распоряжение ещё в феврале подписали в администрации города.
- Людям, находящимся в указанных зонах отдыха, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, – говорится в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Находиться там можно и во время действия особого противопожарного режима, который введут в муниципалитете с 1 мая.
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