Улан-удэнцев довезут прямо до кладбищ в родительский день

Работу общественного транспорта 25 апреля усилят











Сами кладбища уже вовсю готовят к Радонице и расчищают от мусора. Там установят бункеры-накопители для отходов и дополнительные ёмкости для воды. В посёлке Горького, на Шишковке, в микрорайонах Загорск, Тальцы, Забайкальский, Кирзавод и Стеклозавод оборудуют дополнительные туалеты. В разгаре и работы по обустройству противопожарных минерализованных полос. Территории обработают от клещей.

Родительский день в этом году выпадает на 25 апреля – девятый день после Пасхи. Жители бурятской столицы, которые хотят помянуть усопших, смогут доехать до городских кладбищ на общественном транспорте в Радоницу и предшествующие ей выходные.Так, пять автобусов будут курсировать по маршруту «кладбище «Южное» – улица Пищевая – Кольцова – Шумяцкого – Жердева – Калашникова – проспект Строителей – улица Боевая – Терешковой – Бабушкина – Балтахинова – Коммунистическая – площадь Советов». Движение двадцати «микриков» № 56 продлили от Стеклозавода до кладбища «Центральное».От переезда «Почтовый» на улице Пищевая и до кладбища «Южное» организуют укороченные рейсы маршрута № 97 «Квартал» с интервалом в 15 минут. «Конечка» маршрутов № 3, 21 и 23 в родительский день переместится на кладбище в Загорске.Кроме того, в субботу, 22-го, и воскресенье, 23-го апреля, от кладбища «Южное» и далее по улицам Пищевая, Кольцова, Шумяцкого, Жердева, Калашникова, проспекту Строителей, улице Боевая, Терешковой, Бабушкина, Балтахинова, Коммунистическая и до площади Советов запустят два муниципальных автобуса. С кладбища «Южное» они будут отправляться в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. С площади Советов (остановка «Филармония») – в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00.В выходные с 10 утра по маршруту № 97 «Квартал» запустят минимум два автобуса с интервалом в 30 минут от переезда «Почтовый» по улице Пищевая до кладбища «Южное». А работу маршруток № 17, 33, 40, 46, 57, 70, 71, 97, 97 «Квартал» и 100, идущих мимо мест захоронений, усилят.