Для улан-удэнцев готовят кладбища к родительскому дню





Всего МАУ «Специализированная служба» обслуживает девять городских кладбищ общей площадью в 247 гектаров. Накануне жители бурятской столицы пожаловались , что место для захоронения умерших в микрорайоне Стеклозавод буквально завалено мусором. Фотоподтверждение появилось в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

В этом году родительский день будет 25 апреля. Он всегда выпадает на вторник – девятый день после празднования Пасхи. Жители бурятской столицы, которые хотят помянуть усопших, по традиции, отправятся на кладбища. Их уже вовсю готовят к Радонице и расчищают от мусора, сообщили в МАУ «Специализированная служба».Там установят бункеры-накопители для отходов и дополнительные ёмкости для воды. На кладбищах в посёлке Горького, на Шишковке, в микрорайонах Загорск, Тальцы, Забайкальский, Кирзавод и Стеклозавод оборудуют дополнительные туалеты.В разгаре и работы по обустройству противопожарных минерализованных полос. Территории обработают от клещей. В родительский день улан-удэнцев довезут прямо до кладбищ – работу общественного транспорта в следующий вторник усилят, а для обеспечения общественной безопасности привлекут сотрудников полиции, ГИБДД и МЧС.- Мусор не вывозят ещё с прошлого года. Заваливали не только могилу моего дедушки, но и мужчины рядом – и всем всё равно. Хотя недалеко есть специальные баки для мусора, – говорится в посте.Ответственных призвали принять меры. В комментариях участники сообщества недоумевают, как можно было привести в порядок могилки своих близких и так поступить с чужими. А другие подписчики заявили, что пора прекратить покупать искусственные цветы и нести их на кладбища – мол, весь мусор в основном от них.