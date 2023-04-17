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Для улан-удэнцев готовят кладбища к родительскому дню

Для улан-удэнцев готовят кладбища к родительскому дню
Общество,  Фото:КГХ
Там пообещали установить дополнительные туалеты и ёмкости для воды

В этом году родительский день будет 25 апреля. Он всегда выпадает на вторник – девятый день после празднования Пасхи. Жители бурятской столицы, которые хотят помянуть усопших, по традиции, отправятся на кладбища. Их уже вовсю готовят к Радонице и расчищают от мусора, сообщили в МАУ «Специализированная служба».

Там установят бункеры-накопители для отходов и дополнительные ёмкости для воды. На кладбищах в посёлке Горького, на Шишковке, в микрорайонах Загорск, Тальцы, Забайкальский, Кирзавод и Стеклозавод оборудуют дополнительные туалеты.

В разгаре и работы по обустройству противопожарных минерализованных полос. Территории обработают от клещей. В родительский день улан-удэнцев довезут прямо до кладбищ – работу общественного транспорта в следующий вторник усилят, а для обеспечения общественной безопасности привлекут сотрудников полиции, ГИБДД и МЧС.

Всего МАУ «Специализированная служба» обслуживает девять городских кладбищ общей площадью в 247 гектаров. Накануне жители бурятской столицы пожаловались, что место для захоронения умерших в микрорайоне Стеклозавод буквально завалено мусором. Фотоподтверждение появилось в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Мусор не вывозят ещё с прошлого года. Заваливали не только могилу моего дедушки, но и мужчины рядом – и всем всё равно. Хотя недалеко есть специальные баки для мусора, – говорится в посте.

Ответственных призвали принять меры. В комментариях участники сообщества недоумевают, как можно было привести в порядок могилки своих близких и так поступить с чужими. А другие подписчики заявили, что пора прекратить покупать искусственные цветы и нести их на кладбища – мол, весь мусор в основном от них.

кладбища родительский день

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