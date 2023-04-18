В гости к командам Бурятии приехали футболисты из Усть-Ордынского округа и Монголии
С 18 по 22 апреля в Улан-Удэ проходит международный турнир по футболу «Кубок В.Н. Лобсанова». На центральном стадионе республики играют команды 2007-2008 годов рождения.
Участие в соревнованиях принимают футболисты Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского округа и Монголии. Открытие турнира состоится завтра, 19 апреля, в 11:00.
Расписание матчей можно узнать в паблике спортивной школы №6 города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ принимает международный турнир по футболу
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