Работы планируют завершить к декабрю этого года
В улусе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии приступили к возведению врачебной амбулатории в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения республики.
Ранее были проведены торги по определению подрядчика на поставку и монтаж быстровозводимой конструкции, заключён государственный контракт. Срок сдачи объекта – декабрь этого года.
Земельный участок под строительство выделен администрацией муниципалитета. На сегодняшний день уже началась подготовка площадок под строительство медучреждения.
- Подрядчики приступили к выполнению работ. Спецтехника расчищает и ровняет территорию участка, где в скором времени откроет свои двери новая врачебная амбулатория. Село большое, его численность составляет порядка 3,5 тысяч жителей, - рассказал главный врач Иволгинской центральной районной больницы Александр Цыдыпов, побывавший на месте будущей амбулатории в Нур-Селении.
Здание площадью 140 кв. м будет оснащено всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи оборудованием.
- Стоит отметить, Иволгинский район является сегодня самым густонаселённым в республике. Помимо доступного образования и развитой инфраструктуры, все категории населения нуждаются в качественной медицинской помощи, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Напомним, что в 2022 году в Иволгинском районе свои двери для пациентов открыли врачебные амбулатории в сёлах Поселье, Гурульба и улусе Хойтобэе.
В пригороде Улан-Удэ приступили к строительству врачебной амбулатории
Общество, Фото:
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