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В Бурятии несовершеннолетние стали чаще обращаться к детскому омбудсмену

В Бурятии несовершеннолетние стали чаще обращаться к детскому омбудсмену
Общество,  Фото:страница Натальи Ганькиной
За год от них поступило более сотни жалоб

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина представила главе региона Алексею Цыденову доклад о своей работе в ушедшем 2022 году. Омбудсмен рассказала, что за 12 месяцев к ней поступило 833 обращения, связанных с детьми, в том числе 127 – от самих несовершеннолетних.

- С каждым годом запросов от них становится больше. Наблюдается рост числа обращений в сфере здравоохранения, по соблюдению прав детей в семье, по поводу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, работе органов опеки и попечительства и выплате денежных пособий, – написала Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».

По инициативе уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ (Марии Львовой-Беловой) в стране запустили стратегическую программу «Подростки России». Благодаря ей в регионах открываются центры, ориентированные на безопасное времяпровождение, полезную занятость и психологическую поддержку несовершеннолетних. В 2023 году такие появятся и в Бурятии, сообщила Ганькина.

Она также обсудили с главой Бурятии последние ЧП в школах Улан-Удэ и Джидинского района, где детей избивали сверстники. Ранее уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова тоже отчиталась перед Цыденовым о своей работе за год. Всего за это время ей поступило 1901 обращение – 1250 письменных и 651 устных. Первых за год стало больше вдвое – на 54%, а в целом число жалоб возросло на 27 %.

Основные вопросы, которые волнуют жителей республики – защита их трудовых и прав на благоприятную окружающую среду, соцобеспечение в трудной жизненной ситуации, а также предоставление жилья для сирот. Кроме того, в аппарате уполномоченного большое внимание уделяют соблюдению и защите прав человека в местах принудительного содержания и в сфере миграционных отношений.
дети омбудсмен

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