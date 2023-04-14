В Бурятии выберут лучшего директора школы

Заявки можно подать до 24 апреля
В Бурятии с 10 по 12 мая состоится республиканский конкурс «Директор года Бурятии – 2023». Мероприятие станет региональным этапом всероссийского конкурса «Директор года России». Подать конкурсные материалы можно до 24 апреля 2023 года.
Конкурс проходит в три тура. Первый тур, заочный, проводится в форме онлайн-тестирования. Второй тур включает заочное конкурсное испытание «Визитная карточка директора». В видеоролике участник показывает достижения в качестве директора общеобразовательной организации и отражает основные управленческие принципы и подходы. Очный этап второго тура – конкурсное испытание «Мастер-класс». Третий тур включает одно конкурсное испытание – «Разговор с министром».
- Традиционно этот конкурс проводится с целью выявления, поддержки и поощрения эффективных руководителей общеобразовательных организаций, распространение их опыта в области управления общеобразовательной организацией; повышения профессионального мастерства и развития среды профессионального общения руководителей общеобразовательных организаций; формирования и развития экспертного сообщества, компетентного в области управления общеобразовательной организацией; привлечения внимания общественности к социально значимым проектам в области образования, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
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