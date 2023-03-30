В Улан-Удэ до +18 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега в столице Бурятии не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 марта в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +10,+15, местами до +20, по северной половине при облачности 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +16,+18.

