29 марта

28 марта

Популярное

В Улан-Удэ немного облегчили жизнь водителям, объезжающим Трубачеева

В Улан-Удэ немного облегчили жизнь водителям, объезжающим Трубачеева
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Дорогу для них выровняли и расширили, но знаки так и не установили

После того, как в Улан-Удэ из-за строительства третьего моста через Уду перекрыли участок на Трубачеева – на её пересечении с улицами Ключевская и Сахьяновой – жители бурятской столицы начали сетовать на постоянные заторы. Огромные пробки, в частности, образовались на Терешковой.

В ответ на эти жалобы власти призвали горожан набраться терпения. К ситуации вскоре подключились представители регионального отделения Народного фронта. Они заявили: временный проезд опасен и крайне неудобен и для пешеходов, и для автомобилистов – он весь был в ухабах и очень сужен из-за разросшихся кустарников и брошенных рядом машин. К тому же там не оказалось ни одного знака, который бы намекнул на то, что оживлённую в обычное время дорогу нужно объезжать по новому пути.

Вплотную взялись за этот вопрос и в Общественной палате (ОП) Бурятии. Власти и дорожников призвали обеспечить водителям максимально комфортный объезд.

В итоге к мнению общественников прислушались. Сдвиги в лучшую сторону улан-удэнцы заметили накануне.

- Грунтовые участки временного объезда выровняли грейдером и отсыпали гравием, а на одном из них срезали косогор. Благодаря этому дорога стала шире и в целом удобнее и безопаснее для водителей, – констатировали в Народном фронте.

Однако, по словам «фронтовиков», временных знаков объезда, приоритета и запрета на парковку, которые влияют на безопасность дорожного движения, по-прежнему нет. «Ждём дальнейших действий от администрации города», – подчеркнули они.

Как сообщал «Байкал-Daily», на пересечении трёх улиц началось обещанное масштабное переустройство сетей из-за строительства переправы. В этом самом месте хотят сделать круговое движение, предусмотренное проектом.

Схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.
дороги автомобили ОНФ улицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ немного облегчили жизнь водителям, объезжающим Трубачеева
В Улан-Удэ немного облегчили жизнь водителям, объезжающим Трубачеева
Общество, 29.03.2023
Дорогу для них выровняли и расширили, но знаки так и не установили
В Улан-Удэ уличным пылесосом помыли площадь Советов
Общество, 29.03.2023
В городе взялись за влажную уборку тротуаров
Сотрудники Иркутской зоогалереи оценили зоосад в Улан-Удэ
Сотрудники Иркутской зоогалереи оценили зоосад в Улан-Удэ
Общество, 29.03.2023
«Много что изменилось в лучшую сторону», - поделились коллеги из соседнего региона
Вместо салютов: В честь векового юбилея Бурятии предложили провести 100 уборок
Вместо салютов: В честь векового юбилея Бурятии предложили провести 100 уборок
Общество, 29.03.2023
Известный общественник призвал устроить в республике масштабную экоакцию
В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
В Улан-Удэ состоится Пасхальный концерт
Общество, 29.03.2023
Его проведут в середине апреля
В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования
В районах Бурятии прошли волейбольные соревнования
Общество, 29.03.2023
Турниры проводились в Курумканском, Заиграевском и Муйском районах
В Бурятии наградили лучшие танцевальные коллективы
В Бурятии наградили лучшие танцевальные коллективы
Общество, 29.03.2023
Гран-при завоевала школа танца Татьяны Валиевой «Байкал – Идель»
В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
В иркутской галерее раскрыли секреты кукол семьи Намдаковых
Общество, 29.03.2023
Причёски им делают из шерсти окинских яков
В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой
В Бурятии дети играют на бесхозных землях, поросших травой
Общество, 29.03.2023
Сельчане переживают за безопасность ребятишек
В Бурятии отец ушёл на СВО добровольцем вслед за сыном
В Бурятии отец ушёл на СВО добровольцем вслед за сыном
Общество, 29.03.2023
Мужчина отказался от «брони» на работе
В Улан-Удэ днём до +15
В Улан-Удэ днём до +15
Общество, 29.03.2023
В республике переменная облачность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^