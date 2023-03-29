В Улан-Удэ немного облегчили жизнь водителям, объезжающим Трубачеева

После того, как в Улан-Удэ из-за строительства третьего моста через Уду перекрыли участок на Трубачеева – на её пересечении с улицами Ключевская и Сахьяновой – жители бурятской столицы начали сетовать на постоянные заторы. Огромные пробки, в частности, образовались на Терешковой.
В ответ на эти жалобы власти призвали горожан набраться терпения. К ситуации вскоре подключились представители регионального отделения Народного фронта. Они заявили: временный проезд опасен и крайне неудобен и для пешеходов, и для автомобилистов – он весь был в ухабах и очень сужен из-за разросшихся кустарников и брошенных рядом машин. К тому же там не оказалось ни одного знака, который бы намекнул на то, что оживлённую в обычное время дорогу нужно объезжать по новому пути.
Вплотную взялись за этот вопрос и в Общественной палате (ОП) Бурятии. Власти и дорожников призвали обеспечить водителям максимально комфортный объезд.
В итоге к мнению общественников прислушались. Сдвиги в лучшую сторону улан-удэнцы заметили накануне.
- Грунтовые участки временного объезда выровняли грейдером и отсыпали гравием, а на одном из них срезали косогор. Благодаря этому дорога стала шире и в целом удобнее и безопаснее для водителей, – констатировали в Народном фронте.
Однако, по словам «фронтовиков», временных знаков объезда, приоритета и запрета на парковку, которые влияют на безопасность дорожного движения, по-прежнему нет. «Ждём дальнейших действий от администрации города», – подчеркнули они.
Как сообщал «Байкал-Daily», на пересечении трёх улиц началось обещанное масштабное переустройство сетей из-за строительства переправы. В этом самом месте хотят сделать круговое движение, предусмотренное проектом.
Схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.