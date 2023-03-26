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В Улан-Удэ пообещали подумать об автомобилистах из-за перекрытия Трубачеева

В Улан-Удэ пообещали подумать об автомобилистах из-за перекрытия Трубачеева
Общество,  Фото:Общественная палата Бурятии
Власти и дорожников  призвали организовать для них максимально комфортный объезд

Неделю назад в столице Бурятии перекрыли участок на Трубачеева – на её пересечении с улицами Ключевская и Сахьяновой. Там началось обещанное масштабное переустройство сетей из-за строительства третьего моста через Уду. В этом самом месте хотят сделать круговое движение, предусмотренное проектом.
 
Схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.

Без пробок в итоге не обошлось – заторы образовались на Терешковой. Недовольство по этому поводу улан-удэнцы уже высказывали в соцсетях. Их, в свою очередь, призвали  набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

К ситуации недавно подключились представители регионального отделения Народного фронта. По их мнению, временный проезд опасен и крайне неудобен и для пешеходов, и для автомобилистов.

Вплотную взялись за этот вопрос и в Общественной палате (ОП) Бурятии. Жалоб, связанных с движением транспорта по Трубачеева, стало больше. На месте на днях побывал первый зампредседателя ОП Максим Киреенко. Он провёл выездное рабочее совещание с сотрудниками городской администрации. Туда позвали и представителей компании-подрядчика ООО «Хотьковский автомост», Минтранса РБ и ГКУ «Бурятрегионавтодор», но те приглашение дружно проигнорировали.

Однако днём позже они всё же собрались на совещание и заявили общественникам, что уже подрезали деревья и кустарники. На следующей неделе сделают грейдирование объездных путей, а в ближайшее время установят ещё и дополнительные дорожные знаки.

- Впереди – лето и ко всему прочему добавится проблема запылённости вокруг объездных дорог, – резюмировали в ОП. – Общественная палата понимает особую, стратегическую значимость третьего моста для развития города и неизбежность неудобств для горожан в течение определённого времени. Но всё же необходимо обеспечить организованный, максимально комфортный объезд – насколько позволяют условия.

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