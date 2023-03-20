Огромная пробка на улице Терешковой возмутила улан-удэнцев









В комментариях улан-удэнцы делятся, что предполагали такой исход. Некоторые пользователи даже предложили пересаживаться на велосипеды:



«Этого следовало ожидать»,



«ул.Трубачеева перекрыта, что вы хотели?»



«Продам велосипед»



«А давайте вы все, кто на машинах, пересаживаться на велосипед. Накачаетесь, за одно здоровье поправите».



«Время года - как раз велосипедное».



Как сообщал «Байкал-Daily», работы на улице Трубачеева



Отметим, в связи с перекрытием изменилась схема движения муниципальных маршрутов №№ 17, 77, 82, 134, 135. Объезд маршрутов №17, 134 и 135 – через улицы Сахьяновой, Терешковой, Бабушкина. А движение маршрутов №77 и 82 останется по улице Трубачеевой – объезд закрытого участка организовали через внутриквартальные проезды.



Ранее улан-удэнцам принесли извинения за неудобства и попросили отнестись к ним с пониманием.





В комментариях улан-удэнцы делятся, что предполагали такой исход. Некоторые пользователи даже предложили пересаживаться на велосипеды:«Этого следовало ожидать»,«ул.Трубачеева перекрыта, что вы хотели?»«Продам велосипед»«А давайте вы все, кто на машинах, пересаживаться на велосипед. Накачаетесь, за одно здоровье поправите».«Время года - как раз велосипедное».Как сообщал «Байкал-Daily», работы на улице Трубачеева продлятся три с половиной месяца – до 1 июля Отметим, в связи с перекрытием изменилась схема движения муниципальных маршрутов №№ 17, 77, 82, 134, 135. Объезд маршрутов №17, 134 и 135 – через улицы Сахьяновой, Терешковой, Бабушкина. А движение маршрутов №77 и 82 останется по улице Трубачеевой – объезд закрытого участка организовали через внутриквартальные проезды.Ранее улан-удэнцам принесли извинения за неудобства и попросили отнестись к ним с пониманием.

В Улан-Удэ ночью 18 марта перекрыли участок на улице Трубачеева. Там запланировано масштабное переустройство сетей из-за строительства третьего моста через Уду.Как и следовало ожидать, в понедельник утром водители на улице Терешковой попали в гигантскую пробку. Видео с места событий опубликовали в паблике «Аноним 03». Судя по кадрам, конца и начала пробки не видно. Машины выстроились в колонны с улицы Терешковой до улицы Сахьяновой, причём в обе стороны.