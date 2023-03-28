На севере Бурятии сегодня снежно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до +12



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 28 марта, по республике переменная облачность, по северной половине мокрый снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер западный 6-11, утром и днём по северной половине порывы 15-20 м/с, снежные заносы. Температура днём +10,+15, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +10,+12.

