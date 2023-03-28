28 марта

27 марта

Популярное

На севере Бурятии сегодня снежно

На севере Бурятии сегодня снежно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ до +12

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 28 марта, по республике переменная облачность, по северной половине мокрый снег, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер западный 6-11, утром и днём по северной половине порывы 15-20 м/с, снежные заносы. Температура днём +10,+15, местами 0,+5.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +10,+12.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорту на севере Бурятии хотят принимать рейсы из Москвы
В аэропорту на севере Бурятии хотят принимать рейсы из Москвы
Общество, 28.03.2023
Там построят современный терминал и обновят «взлётку»
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
Общество, 27.03.2023
Его проведут в честь Хамбо-лам Гоман дацана
В Бурятии стартовал межвузовский турнир по мини-футболу
В Бурятии стартовал межвузовский турнир по мини-футболу
Общество, 27.03.2023
В соревнованиях принимает участие 5 команд
В Улан-Удэ объявлен конкурс «Мода и время»
В Улан-Удэ объявлен конкурс «Мода и время»
Общество, 27.03.2023
Участникам предлагается снять видеоролик в советской одежде
Жительница Улан-Удэ отдала племяннице свою почку
Жительница Улан-Удэ отдала племяннице свою почку
Общество, 27.03.2023
У родственниц оказалась идеальная совместимость
В дацане Бурятии ламы прочитают «Ганжур»
В дацане Бурятии ламы прочитают «Ганжур»
Общество, 27.03.2023
В Иволгинском районе состоится Ганжур хурал
Монгольские близнецы победили китайских «интеллектуалов»
Монгольские близнецы победили китайских «интеллектуалов»
Общество, 27.03.2023
Сёстры выиграли битву умов у «Короля мозгов» и чемпиона Китая по запоминанию
В Улан-Удэ откроется весенняя выставка «Золотые Рыбки»
В Улан-Удэ откроется весенняя выставка «Золотые Рыбки»
Общество, 27.03.2023
На ней будут представлены работы художницы Евгении Музюковой
Ссузы Бурятии посоревновались в рыбалке на Байкале
Ссузы Бурятии посоревновались в рыбалке на Байкале
Общество, 27.03.2023
Мероприятие было приурочено к Году педагога и наставника
На севере Бурятии построят новый парк
На севере Бурятии построят новый парк
Общество, 27.03.2023
Оценить «Парк Таксимо» можно будет уже этим летом
Театр из Улан-Удэ занял призовое место на международном фестивале
Театр из Улан-Удэ занял призовое место на международном фестивале
Общество, 27.03.2023
Школьники Бурятии успешно выступили в Монголии
Толпа подростков собралась на главной площади Улан-Удэ ради звезды TikTok
Толпа подростков собралась на главной площади Улан-Удэ ради звезды TikTok
Общество, 27.03.2023
Восторженные школьники долго не хотели отпускать популярного блогера Азамата Айталиева
В Чите написали всебурятский диктант
В Чите написали всебурятский диктант
Общество, 27.03.2023
Шесть участников справились с заданием на оценку «отлично»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^