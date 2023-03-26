Прогулки по Улан-Удэ. Март 2023

Тюльпаны, Чебурашки, ручьи на дорогах, ремонт крыш и внезапно крашеные заборы
На Элеваторе продолжают строить что-то загадочное. В музее истории города после реконструкции появился резной балкончик. Архитектурное недоразумение за Театром оперы и балета притаилось (и, похоже, надолго). «Ульгэр» перестраивается (тополя за забором незаметно спилили-таки). На старом селенгинском мосту новомодная надпись «редан» – интересно, как скоро забудется, о чём это? На Пятом – мощный ров, прокладывают кабель.
- Недалеко от вокзала пронаблюдал медленное разрушение кафе «Теремок». Всё прям как в сказке. Рядом на улице Революции 1905 года постепенно разваливается дом под номером 56 (бывшее железнодорожное училище, затем школа № 39, с 2011 по 2023 годы – центр развития детей «Аватар»). Ремонт его признан бессмысленным. От неминуемого сноса здание пока ещё оберегает мемориальная доска с надписью: «В этом здании в 1905 году помещался стачечный комитет Верхнеудинска и штаб рабочей боевой дружины». А ведь совсем недавно во дворе этого дома был с помпой открыт парк «Маленькая Бурятия», на создание которого Русское географическое общество выделило грант размером в 700 тысяч рублей.
Сейчас об интерактивном микроботаническом садике напоминают лишь белые таблички на палочках среди заброшенных полузасохших кустов. Как говорится, не прошло и четыре года... «Так и не успел посетить», – сетует Сергей Тарасенко.
В дугане на Бабушкина новая входная группа с небольшими ступами по бокам ворот. Смотрится очень экзотично, а на фоне строящихся рядом небоскрёбов – совсем как настоящая современная Азия. На соседней улице обнаружен ещё один совсем маленький дуган, но с вывеской «Дацан Гедан Чойхорлинг». Симпатичный. Удивила шуршащая на ветру волнистая занавеска над молитвенными барабанами.
- «Туалетная» плитка на откосах Элеватора пришла в окончательную негодность. К услугам пешеходов под Транссибом – мобильные деревянные тротуары. Молодёжь уже оголила лодыжки, а вороны обживают гнёзда на редких чудом не обрезанных тополях. Значит, весна, – констатирует фотограф.
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2023
Общество, Фото:
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